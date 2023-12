Addition Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 21 mars 2024 20:00, Nantes.

Horaire : 21:00 22:15

11,50 € à 24,50 €

Comédie. Une comédie délicieuse au texte fin, moderne et percutant, dans la lignée du « Prénom ».Hier soir, Axel a invité ses deux meilleurs amis, Jules et Antoine, à dîner au restaurant. Ce matin, il regrette d’avoir payé l’addition et leur demande de le rembourser. Antoine sort son chéquier, Jules sort de ses gonds. « Addition », c’est une comédie qui raconte un week-end pendant lequel trois amis, en pleine crise de la trentaine, vont tout compter : leurs défauts, leurs manques, leurs jalousies, leurs coups bas, leurs aventures… s’envoyant autant de vacheries que de vérités, giflées comme la balle sur la table de ping-pong ! Création : Clément MichelMise en scène : Olivier MartinAvec Romain Bonnet, Amaury Chauvet et Aurélien Drapeau Durée : 1h15 Représentations du 21 au 30 mars 2024 :jeudis, vendredis, samedis

