La folle histoire de France – Battle Royale Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 16 mars 2024 20:00, Nantes.

2024-03-15

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Comédie. Drôle, ludique, vivante, actuelle et passionnée, l’Histoire de Terrence et Malik est une Histoire comme on aurait aimé l’apprendre à l’école, une utopie qui fait tout son charme car elle est théâtrale et partagée en famille.Retrouvez Terrence et Malik, le prof et le cancre, pour une nouvelle leçon d’histoire aussi délirante qu’hilarante.De Louis XIV à Napoléon III, ils revisitent à leur manière deux siècles chaotiques d’Histoire qui aboutiront à la naissance de la démocratie en France. Sur un rythme effréné, un régime chasse l’autre, comme on chasse un souverain. Création de la Cie Terrence & MalikMise en scène : Eric LaugeriasAvec en alternance Nicolas Pierre et Brice Borg, Rémi Goutalier et Samuel Debure Durée : 1h30 Représentations du 14 au 23 mars 2024 :jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/