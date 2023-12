Le mardi à Monoprix Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 8 mars 2024 20:00, Nantes.

2024-03-07

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Seul en scène. Chaque mardi, depuis quelques temps, Marie-Pierre vient s’occuper de son père veuf, dans le quartier où elle a grandi.Elle passe la journée avec lui, fait son ménage et son repassage. Ils causent un peu, de tout, de rien. D’aujourd’hui et puis d’hier. De Jean-Pierre aussi. Mais surtout, le mardi, Marie-Pierre et son père vont à Monoprix. Ils prennent des choses pour la semaine. De quoi nourrir le père jusqu’au mardi suivant. Marie-Pierre porte les courses dans le panier en plastique de chez Monoprix. Ils ont leurs petites habitudes. Puis ils font la queue et passent à la caisse. On les connaît ici. On regarde Marie-Pierre surtout. Elle est belle Marie-Pierre. Tous les yeux sont tournés vers elle quand elle fait les courses avec son père, le mardi matin, chez Monoprix.Avant, il y a de ça du temps, Marie-Pierre, son nom c’était Jean-Pierre. Création de Emmanuel DarleyMise en scène et interprétation : Thierry de Pina Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h Représentations du 7 au 16 mars 2024 : jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/