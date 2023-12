Quand je serai grande… tu seras une femme, ma fille Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 8 mars 2024 18:00, Nantes.

Seule en scène. Être une femme. Avec les rêves que l’on avait petite fille. Avec les rêves que l’on a pour nos filles.Inspiré d’entretiens avec des femmes de 18 à 92 ans, ce spectacle établit à travers quatre monologues un état des lieux de la condition, des désirs et de l’évolution des femmes durant ces 80 dernières années. Juste, poignant et drôle. Un hymne à la liberté !Ces portraits générationnels de femmes nous éclairent sur leur vécu dans le monde actuel : le regard qu’elles portent autour d’elles, le ressenti de leur parcours personnel – mais aussi la conscience qu’elles ont de leur héritage familial et sociétal.Et au milieu de toute cette agitation, de la vie en mouvement, de la vie en tourbillon : l’essentiel – ce qui relie chacun et chacune à soi-même – l’unique question dont la réponse fait naître l’action : où se situent nos rêves ? De et avec Catherine HauseuxMise en scène : Stéphane Daurat Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h15 Représentations du 29 février au 9 mars 2024 : jeudis, vendredis, samedis

