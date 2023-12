Mangez sans nous ! Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 22 février 2024 20:00, Nantes.

2024-02-24

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Comédie. La comédie déjantée qui vous emmènera bien plus loin que vous ne l’imaginez.Valises calées dans le coffre de la voiture, glacière à portée de main, pour un trajet de 900 kilomètres, Xavier et Julien avaient tout planifié pour arriver à l’heure au dîner chez Mamie Edith, mais la vie de couple est une route semée d’embûches.Leur road trip va les soumettre à rude épreuve, entre mauvaise foi et bonne conduite. Un moment hors du temps où l’on ne peut s’empêcher de rire du début à la fin du trajet. Belle interaction et complicité avec le public, venez faire le plein de bonne humeur en famille. Texte et mise en scène : Naho Da Piedade CollinAvec Pierrick Dupy, Guillaume Le Duff, Julien Portugais (en alternance) Durée : 1h15 Représentations du 22 février au 2 mars 2024 : jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/