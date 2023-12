Petit frère (La grande histoire Aznavour) Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 17 février 2024 18:00, Nantes.

2024-02-16

Horaire : 19:00 20:10

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Théâtre / Biopic. Une famille deux fois percutée par le train de l’histoire, qui a connu la mort et l’exil avec la première guerre mondiale et le génocide arménien, puis la deuxième guerre mondiale. »Petit frère (La grande histoire Aznavour) » est l’odyssée de la famille Aznavour : le génocide arménien, la guerre de 39-45, l’appartement familial qui sert de refuge aux Juifs et aux résistants. C’est aussi le portrait de la vie de bohème, de la conquête du music-hall et de la rencontre déterminante de Charles Aznavour avec Edith Piaf. C’est par le dialogue intime et ininterrompu de Aïda et son petit frère Charles, qu’ils font revivre près d’un demi-siècle d’histoire. Texte de Aïda AznavourAdaptation : Gaëtan Vassart, Laure Roldàn, Armen VerdianMise en scène : Gaëtan VassartAvec Grégoire Tachnakian et Laure Roldàn Durée : 1h10 Représentations du 8 au 17 février 2024 : jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/