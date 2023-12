17 – Thriller théâtral Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 22 février 2024 18:00, Nantes.

Huis clos haletant. Il s’agit d’un seul en scène mais le comédien n’est pas vraiment seul, puisqu’une vingtaine de comédiennes et de comédiens professionnels ont prêté leurs voix pour donner vie au texte Un seul en scène original, car en plus d’être un thriller, ce qui est rare au théâtre, c’est aussi une pièce audio.Philippe est opérateur dans une plate-forme de police secours : le 17. Ici tout se passe par téléphone. Il reçoit chaque jour des appels plus ou moins graves, tout en gérant un contexte professionnel et familial complexe. Tout s’ébranle lorsqu’au bout du fil, il est confronté à une situation sortant de l’ordinaire… Mise en scène : Corentin PraudCréation sonore : Tristan GuillotAvec Philippe Talaud Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h10 Représentations du 15 au 24 février 2024 : jeudis, vendredis, samedis

