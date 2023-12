Thibaut Gonzalez : Le grand départ Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 3 février 2024 20:00, Nantes.

2024-02-08

Horaire : 19:00 20:25

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Seul en scène. Un seul en scène qui pose un regard à la fois drôle, tendre et sans concession sur les relations familiales.Philippe est chargé d’organiser une réunion familiale un peu particulière, chez Irène, sa vieille mère. Mais à trop vouloir tout contrôler dans les moindres détails, l’événement va vite se transformer en fiasco. Entre reproches, mauvaise foi et invités capricieux, rien ne va se passer comme il l’avait prévu. Avec énergie, humour et sensibilité, Thibaut Gonzalez, seul en scène, interprète toute une galerie de personnages et nous entraîne au cœur d’une fresque familiale teintée d’absurde, de drôlerie et de nostalgie. Une création de Benoît Coulomb et Thibaut GonzalezMise en scène : Marie LelongAvec Thibaut Gonzalez Durée : 1h25 Représentations du 1er au 10 février 2024 : jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/