Le Monde du silence gueule !!! Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 18 janvier 2024 20:00, Nantes.

2024-01-19

Horaire : 21:00 22:10

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Stand-up Océan. Les habitants des Océans en ont assez de se taire. Ils organisent un plateau de stand-up pour venir s’adresser aux humains.Du minuscule picoplancton à la majestueuse baleine, ils nous expliquent le fonctionnement des Océans : la photosynthèse, l’importance du corail, la symbiose, l’Histoire des océans… mais aussi la surexploitation dramatique des ressources marines par les hommes, les risques de la pollution et de la pêche intensive, le tout avec un maximum d’humour et de tendresse.Leur conclusion est que si c’est une réalité que nous sommes en train de perdre les océans, c’est aussi une réalité que nous pouvons les sauver. Un spectacle pour apprendre, comprendre, rire et s’émerveiller. Création de Julia DuchaussoyMise en scène : Pierre-François Martin-LavalAvec Julia Duchaussoy et Franck Lorrain Durée : 1h10 Représentations du 18 au 27 janvier 2024 : jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/