Oh La La Cabaret – Revue Grain de Folie Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 31 décembre 2023, Nantes.

2023-12-31

Horaire : 21:00 22:20

Gratuit : non 14 € à 27 € (22,50 € / 41 € le 31 décembre) Réservations :- theatredepochegraslin.fr- vostickets.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Cabaret. La revue « Grain de folie » vous transporte dans un univers vintage et moderne ! Chant, danse, glamour, humour, sensualité et performance tout en élégance !Découvez les 3 inséparables Oh! Ladies Spicy Velvet, Crazy Lou et Miss Daisy Bloom pour une dose de glamour, de fraîcheur et de fun ! Ce spectacle vous transportera dans l’ambiance des cabarets feutrés et intimistes parisiens toujours en mêlant danse, chant, burlesque et performance. « Oh Lala » c’est la promesse d’un cabaret chic, moderne, innovant, alliant glamour et sexy avec une pointe d’humour mais sans jamais être vulgaire. Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h20 Représentations du 27 au 31 décembre 2023 : merc et jeu à 19h + ven et sam à 21h – dim à 17h et à 21h

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/