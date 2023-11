Le GOP – Le Grand Orchestre de Poche Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 30 décembre 2023, Nantes.

2023-12-30

Horaire : 19:00 20:15

Gratuit : non 13,50 € à 27 € (22,50€ / 43 € le 31 décembre) Réservations :- theatredepochegraslin.fr- vostickets.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Comédie/Spectacle musical. Le Grand Orchestre de Poche est un trio de clowns passionnés par le Ukulélé.Ils veulent rendre ses lettres de noblesse à ce petit instrument si souvent moqué. Pour eux, l’amour du Ukulélé est immense.Un soir, un concert tourne à la catastrophe, pour notre plus grand plaisir.Les maladresses des trois musiciens vont rapidement amener le concert vers un joyeux chaos débridé.Entre reprises décalées et chansons originales, le G.O.P n’aura qu’un seul but : essayer de terminer le concert ! Mise en scène par Charlotte SaliouAvec Karim Malhas, Thomas Garcia, Joris Barcaroli Durée : 1h15 Représentations du 27 au 31 décembre 2023 : merc et jeu à 21h + ven et sam à 19h + dim à 15h et à 19h

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/