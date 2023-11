Le crédit Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 23 décembre 2023, Nantes.

2023-12-23

Horaire : 21:00 22:25

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Comédie. Et vous jusqu’où iriez-vous pour obtenir un crédit ?Dans le bureau du conseiller clientèle d’une grande banque, un client sollicite un crédit… Oui mais voilà, les garanties financières présentées sont insuffisantes et le banquier refuse. Après avoir expliqué l’urgence de la situation et plaidé sa cause, le client, à bout d’arguments, trouve alors un moyen tout à fait inattendu pour faire céder le banquier. A partir de là, tout dérape ! La situation banale que tous ont vécue explose dans un enchaînement de situations hilarantes et vous jubilerez tous de voir, pour une fois, un client prendre le pouvoir sur un banquier. Manipulation, jeux de pouvoir, quiproquo, suspens, rebondissements. C’est drôle mais pas que… Une création de adaptation Eric Civanyan et Jordi GalceranMise en scène : Pierre LericqAvec Jean-Pierre Bugnon et Sylvain Bugnon Durée : 1h25 Représentations du 14 au 23 décembre 2023 : jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/