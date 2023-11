Love music Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 15 décembre 2023, Nantes.

2023-12-15

Horaire : 21:15 22:35

Gratuit : non 11,50 € à 22,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Comédie. Bambou Morrison, Esteban Perroy et DJ Billy Bob vous entraînent dans une exploration musicale vive, drôle et passionnante, au rythme des plus grands tubes et mélodies d’amour de tous les temps.Secrets de fabrication, anecdotes inavouables, chansons, danses, blind tests, fulgurances improvisées et autres surprises… Après une éreintante journée, lovez-vous confortablement sous la boule à facettes et laissez-vous prendre par le coeur et les oreilles. Slow, Rock, Funk, Disco, R’n’B, Bande originale de film… Notre vie a besoin d’amour et de musique ! De Goldman à Lady Gaga, de Cabrel à Amy Winehouse, de Gainsbourg à U2, d’Adele aux Beatles et de Céline Dion à George Michael, Love Music « te promet un moment de fièvre et de douceur, une flamme éternelle, une rivière insolente, une soirée feeling emplie de rêves bleus, un bouquet de Flowers, ou qui sait, une nuit juste pour toi et moi, un peu plus près des étoiles ». Une création de Esteban Perroy Durée : 1h20 Représentations du 14 au 23 décembre 2023 : jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/