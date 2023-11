Les lutins du voyage Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

2023-12-09

Horaire : 15:00 15:50

Gratuit : non 9 € (moins de 12 ans) / 11,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Spectacle musical. Leur nom ? Lulu et Tintin, les lutins du voyage.Leur mission ? Retrouver les cinq morceaux de la partition fétiche des musiques lutines qui ont été pulvérisées par la foudre !Leurs armes ? Plein d’instruments et un vélo magique.Leurs alliés ? Vous !Un spectacle musical et interactif avec de nombreux instruments de musique, des effets lumières et sonores surprenants. Une création de Julien PaitelMise en scène par Fanny DufosséAvec François Brey, Fanny Dufossé, Frédéric Dugué, Jeune public à partir de 4 ansDurée : 50 min. Représentations du 2 au 16 décembre 2023 :les samedis à 15h

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/