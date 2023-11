Cadavre Exquis Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

2023-12-09

Horaire : 21:00 22:05

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Comédie. Il est rare que l’on demande à un auteur de ne pas aller au bout de son idée et encore moins de suivre celle d’un autre. C’est pourtant de cette contrainte qu’est née la première comédie écrite sous forme de “Cadavre Exquis”, par six auteurs, dans un seul but : vous faire rire !À l’origine, le cadavre exquis est un jeu littéraire qui consiste à composer un texte ou un dessin à plusieurs mains. Chaque auteur ne voit qu’un fragment de l’écrit précédent qui sert de point de départ à sa propre contribution. Alors oubliez tout ce que vous savez sur le théâtre et venez découvrir cette comédie folle, absurde, déjantée, écrite de manière totalement inédite ! Élu meilleur spectacle tout public aux Cyranos 2022. Un texte de Jacques Chambon, Peter Dervillez, Olivier Maille, Philippe Elno, Loan Hill, Jean-Yves GirinMise en scène par Marc AndréiniAvec Elisa Birsel et Peter Dervillez Durée : 1h05 Représentations du 7 au 9 décembre 2023 : jeudi, vendredi, samedi à 21h

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/