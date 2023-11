Marion Pouvreau : Mais t’as quel âge ?! Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 30 novembre 2023, Nantes.

2023-11-30

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Seule en scène.Jeune ou vieux tout est relatif… une chose est sûre, vous appartenez à une génération !Vos petites habitudes vous ont dénoncés. Et elles sont drôles ces petites manies. Pour relativiser le cap de la trentaine, Marion Pouvreau dresse un portrait de TOUTES les générations qui existent actuellement.Au travail ou en famille, lorsque les générations se rencontrent, les situations deviennent cocasses. Attention risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses parents ou enfants, vous êtes prévenus ! De et avec Marion PouvreauMise en scène : Yannick Bourdelle Durée : 1h15 Représentations du 30 novembre au 9 décembre 2023 : jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/