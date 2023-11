Le gai mariage Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

2023-11-25

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non 12,50 € à 25,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Comédie.Quand Henri de Sacy reçoit un courrier du notaire qui lui annonce qu’il est l’unique héritier de sa vieille tante Yvonne, il ne sait pas encore que pour toucher le million d’euros qui l’attend, il va devoir se marier et vivre avec l’heureuse élue pendant au moins une année. Un enfer pour ce joyeux célibataire qui collectionne les conquêtes féminines sans jamais s’engager. Renoncer à 1 million d’euros, pas question ! La solution : le mariage pour tous ! Et s’il épousait un homme ? Avec Olivier Martin, Amaury Chauvet, Jacques Bernet, Dorine Jousseau, Hervé GouraudMise en scène par Olivier MartinUn texte de Gérard Bitton et Michel Munz Durée : 1h30 Représentations du 16 novembre au 2 décembre 2023 : jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/