Une histoire vraie Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 18 novembre 2023, Nantes.

2023-11-18

Horaire : 21:00 22:10

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Théâtre.Arménie – 1915. Vahran, un enfant de cinq ans dont l’ardeur de vivre se fracasse contre la monstruosité des hommes attisée par le chaos d’une époque. Son aventure extraordinaire, son destin hors du commun, son combat épique entre les ténèbres et la lumière, son histoire vraie : la mienne. L’enfer, la fuite, les errances, les rencontres… Six années d’un voyage à nul autre pareil de Sivas à Alexandrette, des steppes forestières de l’Anatolie centrale aux montagnes majestueuses et glacées, des voûtes étoilées du désert au turquoise de la Méditerranée. Vous frémirez, vous perdrez pied. Peut-être pleurerez-vous. Mais je vous promets qu’au bout du chemin toujours votre cœur cognera dans votre poitrine, que la flamme de l’espoir se mêlera à vos larmes et qu’à la fin du récit votre envie de vivre sera décuplée. Une pièce de et avec Esteban PerroyVioloncelliste : Jade RobinotMise en scène par Xavier Lemaire Durée : 1h10 Représentations du 16 au 25 novembre 2023 : jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/