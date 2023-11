Dommages Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 2 novembre 2023, Nantes.

2023-11-02

Horaire : 21:15 22:45

Gratuit : non 11,50 € à 24,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Comédie.Les comédiennes redoublent d’énergie et de drôlerie pour emmener les spectateurs dans leur délire et leur univers complètement barré.La pièce débute sur les chapeaux de roues avec ses personnages hauts en couleurs, mais tout ne se passe pas comme prévu, la comédie se retrouve interrompue à plusieurs reprises et les règlements de comptes s’enchaînent… La question se pose : arriveront-elles au bout de cette pièce déjantée ? Cette comédie écrite à huit mains et mise en scène au cordeau par Michel Frenna va de surprises en surprises et ne nous laisse aucun répit. Un grand moment à ne pas manquer. Une création de Céline Groussard, Elodie Poux, Julie Villers, Michel FrennaMise en scène par Michel FrennaAvec en alternance Julie Villers, Taos Sonzogni, Marie Lanchas, Odile Lavie, Anaïs Lebreton, Camille Giry, Maroussia Henrich Durée : 1h30 Représentations du 2 au 11 novembre 2023 : jeudis, vendredis, samedis

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/