Les tisseuses d’étoiles Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 27 octobre 2023, Nantes.

2023-10-27

Horaire : 17:00 17:50

Gratuit : non 9 € (moins de 12 ans) / 11,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Conte improvisé / Spectacle musical. Et si chacune des étoiles dans le ciel était une histoire ? « Il y a bien longtemps, le ciel était vide et les Hommes vivaient dans le noir. Lorsqu’un jour, l’un d’eux raconta la première histoire. Dès qu’elle fut terminée, une lumière s’alluma dans le ciel. Les hommes se mirent alors à raconter d’autres histoires, qui allumèrent toutes de nouvelles lumières dans le ciel. Afin que le ciel ne s’éteigne plus jamais, ils demandèrent à deux conteuses de parcourir le monde pour raconter des histoires et accrocher de nouvelles étoiles. Elles devinrent… les tisseuses d’étoiles. » Un spectacle participatif dans lequel les enfants s’invitent à la création et laissent libre court à leur imagination et leurs envies. De et avec Fanny Dufosse et Marie Quinquennel Tout public à partir de 2 ansDurée : 50 min. Représentations du 26 octobre au 4 novembre 2023 :les jeudis, vendredis, samedis à 17h

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/