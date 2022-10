Théâtre de Poche fête ses 10 ans au Cinema Rex Sarlat-la-Canéda, 15 octobre 2022, Sarlat-la-Canéda.

Théâtre de Poche fête ses 10 ans au Cinema Rex

31/33 Boulevard Eugène Leroy Théâtre de Poche Sarlat-la-Canéda Dordogne Théâtre de Poche 31/33 Boulevard Eugène Leroy

2022-10-15 – 2022-10-15

Théâtre de Poche 31/33 Boulevard Eugène Leroy

Sarlat-la-Canéda

Dordogne

Venez partager avec nous ce moment, pleins de souvenirs, d’anecdotes, c’est l’occasion de se retrouver et de vous laisser parler si vous en avez envie

La soirée démarrera en salle de projection est sera suivie d’un verre de l’amitié et de ses petits gâteaux au premier étage de de la cafet du cinéma.

Bien sûr, l’entrée est gratuite. Réservations conseillées (surtout pour nous histoire de savoir combien de verres on aura à laver).

Venez partager avec nous ce moment, pleins de souvenirs, d’anecdotes, c’est l’occasion de se retrouver et de vous laisser parler si vous en avez envie

La soirée démarrera en salle de projection est sera suivie d’un verre de l’amitié et de ses petits gâteaux au premier étage de de la cafet du cinéma.

Bien sûr, l’entrée est gratuite. Réservations conseillées (surtout pour nous histoire de savoir combien de verres on aura à laver).

+33 6 32 36 69 66

OT Sarlat

Théâtre de Poche 31/33 Boulevard Eugène Leroy Sarlat-la-Canéda

dernière mise à jour : 2022-10-10 par