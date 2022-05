Théâtre de Poche : “Ceux de Canteloube” de Daniel Chavaroche

C'est un enterrement de l'année 2000 que Daniel CHAVAROCHE nous invite à suivre, celui de Zéphirin Calmont paysan, ancien résistant combattant, qui décède à l'orée de ses 80 ans.Alors derrière le corbillard inattendu (je vous dis pas), vous suivrez MOI (prononcez moy), le chien de Zéphirin. Il vous fera connaître ceux du hameau de CANTELOUBE, mais aussi les autres: Jaufré le cantonnier-fossoyeur, Kéké le benet commun, Calvet musicien naturel incongru, les Babs agriculteurs bio au véhicule salvateur, les Néos (ruraux), Méline au veuvage fringant, Pelhou le bistrot du Verre Plaint et en fin de cortège, les Refusants qui s'invitent-là comme qui de droit… Aux obsèques de Zéphirin Calmont, c'est un païs qu'on enterre…Mais vous savez bien, à l'enterrement le plus triste éclatent les rires pouffés les plus dévastateurs. Celui-ci n'échappe pas à cette mauvaise (?) habitude.

