Players Théâtre de plein air – Parc de Choisy Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Players Dimanche 17 septembre, 15h00 Théâtre de plein air – Parc de Choisy Libre accès

Ca commence par une partie de ping-pong et ça termine par un hommage galactique à Rahsaan Roland Kirk! Jouer avec l’onde sonore qui se met en mouvement et qui pourrait devenir musique, jouer le tempo de l’extrême lenteur à l’extrême vitesse; jouer pour accéder à une transe…

En partenariat avec le club JAM14, venez rencontrer les artistes et les athlètes pour un moment musical (et sportif !)

Tout au long de l’été retrouvez Julien Soro et les artistes du collectif Pégazz & l’Hélicon.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Ville de Paris

Le projet « Players & Co » est labellisé Olympiade Culturelle 2024

Théâtre de plein air – Parc de Choisy 128 avenue de Choisy 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

musique jazz

Sylvain Gripoix