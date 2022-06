Théâtre de plein air – Cyrano de Bergerac – Château de Tanlay (89) Tanlay Tanlay Catégories d’évènement: 89430

Tanlay

Théâtre de plein air – Cyrano de Bergerac – Château de Tanlay (89) Tanlay, 23 juillet 2022, Tanlay. Théâtre de plein air – Cyrano de Bergerac – Château de Tanlay (89) Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay

2022-07-23 – 2022-07-23 Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse

Tanlay 89430 Tanlay La Cie AMAB revient pour sa 7e édition ! Cyrano Savinien Hercule de Bergerac est un mousquetaire intrépide, appartenant à la compagnie des Cadets de Gascogne . Il est amoureux de sa cousine Roxane mais n’ose pas se déclarer à cause de son nez qu’il juge laid. Par amour pour elle, désespéré, il accepte de protéger son rival Christian et va même jusqu’à l’aider à séduire Roxane … Verra t-elle la supercherie ? Spectacle de 1h20 – Tous publics

En tournée du 22 juillet au 31 août 2022 en Bourgogne

Et bonne nouvelle ! AMAB propose également un second spectacle » Le Songe d'un nuit d'été » de Shakespeare sur l'ensemble de sa tournée estivale ! Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay

