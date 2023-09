Visite libre d’un théâtre à l’italienne chargé d’histoire piscénoise Théâtre de Pézenas Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

Pézenas Visite libre d’un théâtre à l’italienne chargé d’histoire piscénoise Théâtre de Pézenas Pézenas, 16 septembre 2023, Pézenas. Visite libre d’un théâtre à l’italienne chargé d’histoire piscénoise 16 et 17 septembre Théâtre de Pézenas Gratuit. Entrée libre. Le théâtre de Pézenas, classé au titre des Monuments historiques, est un lieu mythique, aménagé en 1803 dans une ancienne chapelle des Pénitents noirs. Le théâtre à l’italienne, fermé en 1947 puis rouvert en 2012, est une salle de spectacles qui a conservé les caractéristiques architecturales et décoratives d’origine. Théâtre de Pézenas 7 bis rue Henri Reboul, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie La façade sur rue est celle de la chapelle des Pénitents noirs, aménagée en salle de spectacle au XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

