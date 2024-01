RÉVÉLATIONS THEATRE DE PASSY – PARIS Paris, vendredi 15 mars 2024.

RÉVÉLATIONSRévélations : on a tous un jardin secret…Alice, jeune et brillante avocate, a convoqué son frère Sébastien et ses parents Marie et Charles dans leur bel appartement parisien pour une révélation de la plus haute importance… Ils s’attendaient à tout sauf à ça, c’est la consternation générale !Ils ne sont pourtant pas au bout de leur surprise car leur fils en profite lui aussi pour révéler un changement pour le moins radical dans son existence… Et ce n’est rien à côté de ce que les parents vont avouer à leur tour à leurs enfants. Eh oui, dans cette tranquille famille bourgeoise, peut-être moins conventionnelle qu’il n’y parait, chacun a apparemment son « jardin secret ». Auteur : Jean-Eric BIELLE Metteur en scène : Arnaud LEMORTArtistes : Véronique GENEST, Daniel RUSSO, Messaline PAILLET, Edouard COLLIN

Tarif : 35.00 – 41.60 euros.

Début : 2024-03-15 à 21:00

THEATRE DE PASSY – PARIS 95, RUE DE PASSY 75016 Paris 75