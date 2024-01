MADEMOISELLE CHANEL, EN HIVER THEATRE DE PASSY – PARIS Paris, vendredi 9 février 2024.

MADEMOISELLE CHANEL, EN HIVERHiver 1946, Mademoiselle survivra-t-elle à l’exil ?À la Libération, la liaison affichée de Gabrielle Chanel avec un officier allemand, menace de lui attirer de graves ennuis : son ami Winston Churchill la fait exfiltrer en Suisse où s’est déjà réfugiée la fine fleur de la collaboration. Pour vaincre son impatience, Mademoiselle commence à dicter ses mémoires à son ami Paul Morand, ancien ambassadeur de Vichy et futur académicien français, lui aussi exilé sur les bords du Léman. C’est alors que reparaît Hans-Gunther von Dincklage. Traqué, l’ancien espion du Reich aurait pu disparaître en Amérique du Sud, comme beaucoup de ses congénères – mais il est sincèrement épris de Coco, et prêt à courir tous les risques pour la retrouver.À travers l’histoire de cet amour improbable, c’est le portrait d’une Chanel mal connue que trace Mademoiselle Chanel, en hiver : une femme de chair et de passion, amoureuse mais à l’humour destructeur, bannie mais à l’ambition intacte.Grande prêtresse de la mode, Mademoiselle Chanel est également une magnifique héroïne romanesque.Auteur : Thierry LassalleArtistes : Caroline Silhol, Christophe Barbier, Emmanuel Lemire, Thomas EspineraMetteur en scène : Anne Bourgeois

Tarif : 32.80 – 46.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 19:00

THEATRE DE PASSY – PARIS 95, RUE DE PASSY 75016 Paris 75