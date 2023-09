GABY DESLYS LE FABULEUX DESTIN DE LA PREMIÈRE STAR DU MUSIC-HALL Théâtre de Passy Paris, 9 mars 2023, Paris.

GABY DESLYS

LE FABULEUX DESTIN DE LA PREMIÈRE STAR DU MUSIC-HALL 9 mars – 18 décembre Théâtre de Passy Billetterie en ligne

Ce spectacle musical nous fait revivre le destin exceptionnel de Gaby Deslys, qui allait enflammer la scène internationale du Music-hall, de Paris, Londres, New-York. Audacieuse et novatrice elle osa par son style inimitable, son chant et ses danses, bousculer les codes du music-hall de la belle époque, et fut la première à descendre le Grand Escalier accompagnée par un orchestre de jazz Band en 1917 ! Jusqu’à faire tourner la tête du roi du Portugal … qui y laissa sa couronne.

Femme d’affaires moderne Gaby Deslys s’offrira un bel hôtel particulier à Paris du côté de Passy, délivrant ainsi un message d’indépendance aux femmes (et aux hommes !) de son temps, avant de disparaître en pleine gloire. Une vie extravagante, libre et audacieuse !

Du théâtre, du rire, de l’émotion, du chant, de la musique, de la danse, des perles, des plumes, et des paillettes ! Plongez dans cette période qui va de la Belle Epoque aux Années Folles avec Cléo Sénia (Gaby Deslys) et Jean-Christophe Born (Manuel de Bragance et Harry Pilcer), et au piano par l’étonnant Mark Nadler, tout droit venu de Broadway, dans le rôle du pianiste fantaisiste Eugène.

« Une pure merveille de gaîté et de bonne humeur » — Le Monde

« Une narration prenante et des numéros flamboyants » — Musical Avenue

Autrice Mireille Doering-Born — Complicité artistique Catherine Sparta — Avec Cléo Senia, Jean-Christophe Born, Mark Nadler (pianiste) — Chorégraphie Sébastien Oliveros — Costumes Atelier Sevin-Doering

Théâtre de Passy 95, rue de Passy 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T19:00:00+01:00 – 2023-03-09T20:30:00+01:00

2023-12-18T21:00:00+01:00 – 2023-12-18T22:30:00+01:00

GABY DESLYS SPECTACLE MUSICAL

BORN2SHINE PROD