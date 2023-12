SPAMALOT THEATRE DE PARIS Paris, 14 janvier 2024, Paris.

SPAMALOT Mise en scène : Pierre-François Martin-LavalDix ans après son succès parisien, la comédie adaptée du film Sacré Graal (1975) des Monty Python, revient dans l’hexagone avec son lot de lapins tueurs, de fieffés Français flatulents et cette question universelle : « les hirondelles peuvent-elles transporter des noix de coco ? » qui réjouiront tous les connaisseurs du Grand Oeuvre des Monty Python.Créée en 2005 à Broadway par Eric Idle, l’un des membres des Monty Python (livret, chansons et musique) en collaboration avec John du Prez pour la musique, la comédie musicale est, comme le film avant elle, une parodie de la légende arthurienne, émaillée de l’humour si délicatement graveleux des Monty Python.Sa première adaptation en France était signée Pierre-François Martin-Laval (Pef) et c’est de nouveau l’ex Robin-des-Bois qui va siéger à la Table ronde pour la mise en scène (et dans la Distribution), avec une adaptation revisitée.IMPORTANT – Restriction des vestiairesChers spectateurs,Par mesure de sécurité, La Direction du Théâtre de Paris vous informe que les vestiaires n’acceptent que les vestes, manteaux, parapluies, petits sacs et casques de vélos / motos.Toute personne se présentant avec un bagage (sac à dos, valise) aux dimensions supérieures à 40x30x15 cm se verra refuser l’accès au Théâtre. Par ailleurs nous n’acceptons ni les batteries de vélo, ni les trottinettes.Merci de votre compréhension,

Tarif : 20.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 15:00

THEATRE DE PARIS 15 Rue Blanche 75009 Paris 75