SPAMALOT THEATRE DE PARIS Paris, 30 septembre 2023, Paris.

SPAMALOT THEATRE DE PARIS a lieu à la date du 2023-09-30 à 20:00:00.

Tarif : 20 à 94 euros.

SPAMALOT Mise en scène : Pierre-François Martin-LavalDix ans après son succès parisien, la comédie adaptée du film Sacré Graal (1975) des Monty Python, revient dans l’hexagone avec son lot de lapins tueurs, de fieffés Français flatulents et cette question universelle : « les hirondelles peuvent-elles transporter des noix de coco ? » qui réjouiront tous les connaisseurs du Grand Oeuvre des Monty Python.Créée en 2005 à Broadway par Eric Idle, l’un des membres des Monty Python (livret, chansons et musique) en collaboration avec John du Prez pour la musique, la comédie musicale est, comme le film avant elle, une parodie de la légende arthurienne, émaillée de l’humour si délicatement graveleux des Monty Python.Sa première adaptation en France était signée Pierre-François Martin-Laval (Pef) et c’est de nouveau l’ex Robin-des-Bois qui va siéger à la Table ronde pour la mise en scène (et dans la Distribution), avec une adaptation revisitée.

Réservez votre billet ici

Station de métro Trinité d’Estienne d’Orves – Ligne n°12

Station de métro Blanche – Ligne n°2

Station de métro Saint-Lazare – Lignes n°3, 12, 13 et 14

Station de métro Liège – Ligne n°13

Station de métro Chaussée d’Antin – Lignes n°9 et 7

Télécharger le plan RATP Métro

Station Trinité :

– Ligne 26 : Gare Saint-Lazare – Nation Place des Antilles

– Ligne 32 : Porte d’Auteuil – Gare de l’Est

– Ligne 43 : Gare du Nord – Neuilly-Bagatelle

– Ligne 68 : Place de Clichy – Châtillon-Montrouge Métro

– Ligne 81 : Porte de Saint-Ouen – Châtelet

Station Blanche-Calais :

– Ligne 74 : Clichy-Berges de Seine – Hôtel de Ville

Télécharger le plan RATP Bus

THEATRE DE PARIS

15 Rue Blanche Paris 75009

