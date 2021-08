Théâtre de papier »Toc toc toc » / Festival Ah? Parthenay, 13 août 2021, Parthenay.

Théâtre de papier »Toc toc toc » / Festival Ah? 2021-08-13 – 2021-08-13 Théâtre du Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay

EUR 5 Une expérience “chamboulante” !

Un grand livre s’anime quand

on tourne les pages. Des décors

surgissent, des trappes s’ouvrent,

le tout accompagné de bruitages.

Un tendre voyage au fil des saisons

avec toutes sortes d’animaux.

Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un spectacle en musique

et tout en papier, visuel et poétique qui surprendra petits et grands !

Très jeune public de 1 à 5 ans – 30 minutes – 5 euros

Prise de billet anticipée en ligne conseillée

Jauge limitée

Une expérience “chamboulante” !

Un grand livre s’anime quand

on tourne les pages. Des décors

surgissent, des trappes s’ouvrent,

le tout accompagné de bruitages.

Un tendre voyage au fil des saisons

avec toutes sortes d’animaux.

Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un spectacle en musique

et tout en papier, visuel et poétique qui surprendra petits et grands !

Très jeune public de 1 à 5 ans – 30 minutes – 5 euros

Prise de billet anticipée en ligne conseillée

Jauge limitée

+33 5 49 64 24 24

Une expérience “chamboulante” !

Un grand livre s’anime quand

on tourne les pages. Des décors

surgissent, des trappes s’ouvrent,

le tout accompagné de bruitages.

Un tendre voyage au fil des saisons

avec toutes sortes d’animaux.

Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un spectacle en musique

et tout en papier, visuel et poétique qui surprendra petits et grands !

Très jeune public de 1 à 5 ans – 30 minutes – 5 euros

Prise de billet anticipée en ligne conseillée

Jauge limitée

Association AH?

dernière mise à jour : 2021-08-05 par