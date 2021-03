THÉÂTRE DE PAPIER : KAMISHIBAI, 17 mars 2021-17 mars 2021, Abreschviller.

THÉÂTRE DE PAPIER : KAMISHIBAI 2021-03-17 15:00:00 15:00:00 – 2021-03-17 16:00:00 16:00:00

Abreschviller Moselle

Anne-marie et Christiane invitent les enfants de 6 ans et plus à découvrir un théâtre de papier et à écouter des histoires fabuleuses ! Animation à la bibliothèque municipale d’Abreschviller, mercredi 17 mars 2021 à 15h00. Evènement gratuit, sur inscription à : bibliabreschviller1@gmail.com ou par téléphone au 06 16 59 71 73.

bibliabreschviller1@gmail.com +33 6 16 59 71 73

Bibliothèque municipale d’Abreschviller