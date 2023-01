THEATRE DE PAPIER ET MISE EN MOTS Montpeyroux Montpeyroux Montpeyroux Catégories d’Évènement: Hérault

Montpeyroux

THEATRE DE PAPIER ET MISE EN MOTS Montpeyroux, 22 février 2023, Montpeyroux Montpeyroux. THEATRE DE PAPIER ET MISE EN MOTS 10 avenue du Rosaire Montpeyroux Hérault

2023-02-22 14:00:00 – 2023-02-22 Montpeyroux

Hérault Montpeyroux Sous le regard attentif et complice d’Edwige Pluchart-Maury, chaque participant pioche, dans de multiples boîtes, comme autant de trésors à exhumer, des figurines, des personnages, des éléments de décors issus de mondes totalement différents, des morceaux de tissu, des bouts de bois glanés dans les vignes… Petit à petit, chaque élément prend place dans un petit théâtre de papier, au gré de l’imaginaire et des envies de chacun, pour raconter une histoire, un monde, un univers particulier.

Après une petite collation, l’association « L’engrainé » prend le relais pour que chaque théâtre prenne vie avec les mots de chacun. Avec des propositions ludiques et des magasins de mots, l’ensemble du groupe écrira une histoire collective issue de tous les théâtres individuels.

Pour les plus de 10 ans.

