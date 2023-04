Thé à la menthe ou t’es citron ? théâtre de Nevers, 5 mai 2023, Nevers.

Thé à la menthe ou t’es citron ? Vendredi 5 mai, 20h00 théâtre de Nevers 20€ pour adultes, 10€ pour enfants

Molière 2011 de la meilleure pièce comique, cette pièce en deux actes est encore inédite en théâtre amateur, c’est une comédie de boulevard totalement rocambolesque avec tous les ingrédients du vaudeville et des acteurs qui s’en donnent à cœur joie pour le grand bonheur de leur public !

Les auteurs, Patrick Haudecœur et Danielle Navarro n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère et livrent une heure et demie de rires et de plaisir.

Ce spectacle est organisé par le Rotary Club de Nevesr et tous les bénéfices seront entièrement reversés à des œuvres caritatives sur le territoire.

N’hésitez pas à venir en famille, c’est un spectacle pour tous les âges !

Enfin nous comptons sur vous pour transférer cette invitation à vos proches, amis et voisins !

théâtre de Nevers NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-05-05T20:00:00+02:00 – 2023-05-05T22:00:00+02:00

théatre tout public