Tout commence par un avion qui n’en finit pas de ne pas décoller… théâtre de nesle 8, rue de nesle 75006 PARIS Quartier de la Monnaie Paris 75006 Île-de-France Une femme et un homme, aux univers diamétralement opposés, se retrouvent bloqués dans la salle d’attente d’un aéroport.

Tout sépare la quadragénaire archéologue renommée et le très flegmatique et fantasque quinquagénaire.

Pour Denise et Jean, le pas de deux se dévoilera entre piques, rires et larmes.

Ils vont rapidement s’apercevoir que chacun à leur manière, ils questionnent le passé afin de le raccrocher à leur propre présent.

