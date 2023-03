Dernières nouvelles des trous noirs Théâtre de Nature, rue Trinière, 12 mai 2023, Allauch .

Dernières nouvelles des trous noirs

2023-05-12 – 2023-05-12 20:00:00 20:00:00

Les trous noirs, ces énormes concentrations de matière et d’énergie dont rien ne peut s’échapper, pas même la lumière, sont certainement les astres les plus fascinants de l’univers, qui remettent en cause les fondements mêmes de nos conceptions sur la nature du monde, le réel et le virtuel. Depuis les premières simulations numériques de trous noirs effectuées il y a plus de 40 ans par le conférencier, de remarquables progrès ont été accomplis pour leur détection effective, grâce à l’observation du rayonnement électromagnétique de la matière qui y tombe et à l’émission des ondes gravitationnelles résultant de la fusion de trous noirs. Enfin, les premières images télescopiques de trous noirs supermassifs ont été obtenues en 2019 et 2022 grâce à une vaste collaboration internationale. Jean-Pierre Luminet fera le point sur ces dernières découvertes et les projets futurs permettant de mieux les traquer.



Tous publics. En libre accès.

Par Jean-Pierre Luminet (Directeur de recherche émérite du CNRS au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille)

festivastro-provence@lam.fr

