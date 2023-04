Une Zize peut en cacher une autre Théâtre de Nature, 8 juillet 2023, Allauch.

Comédie de Boulevard

Le nouveau spectacle de Zize ! Entre comédie et boulevard à la sauce Maillan, Zize nous présente son nouveau spectacle et son nouvel acolyte !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 21:30:00. EUR.

Théâtre de Nature Théâtre de Nature, rue Trinière

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Boulevard Comedy

The new show of Zize! Between comedy and boulevard in the Maillan sauce, Zize presents her new show and her new sidekick!

Boulevard Comedia

¡El nuevo espectáculo de Zize! Entre comedia y boulevard à la Maillan, ¡Zize presenta su nuevo espectáculo y a su nuevo compinche!

Boulevard-Komödie

Die neue Show von Zize! Zwischen Komödie und Boulevard im Maillan-Stil präsentiert uns Zize ihre neue Show und ihren neuen Sidekick!

