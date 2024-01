LE CAS PUCINE THEATRE DE MONTELIMAR Montelimar, samedi 20 avril 2024.

« Ne grandis pas, c’est un piège » J.M Barrie- Peter Pan.A 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte et une glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté.C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser Capucine dans ses retranchements à coup d’expériences, de provocations et , malgré tout, de tendresse.Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions.

Tarif : 19.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:30

THEATRE DE MONTELIMAR 1 PLACE DU THEATRE 26000 Montelimar 26