BEN THEATRE DE MONTELIMAR Montelimar, 2 mars 2024, Montelimar.

Un jour j’étais chez moi, je regardais la pluie tomber par la fenêtre et je commençais à déprimer.Puis, un enfant est arrivé et a dit : « hé bah dis-donc, il a beaucoup pleuvu ».C’est là que je me suis souvenu qu’on était en 2022, que j’avais 43 ans, et que j’étais père de famille.Ce spectacle parle de ça. Et tente de répondre à la question suivante :Est-ce qu’on peut encore être jeune quand on a une adresse wanadoo ?Renseignement PMR Office Tourisme Montélimar :

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

THEATRE DE MONTELIMAR 1 PLACE DU THEATRE 26000 Montelimar 26