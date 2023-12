RUPTURE A DOMICILE THEATRE LE RHONE Bourg Les Valence, 27 janvier 2024, Bourg Les Valence.

MEDIASPECTACLES EN ACCORD AVEC ART AND SHOW PRÉSENTEROMPRE N’EST JAMAIS AGRÉABLE, ALORS POURQUOI NE PAS PAYER QUELQU’UN POUR LE FAIRE À VOTRE PLACE…Eric, fondateur de l’agence « Rupture à domicile », est engagé par Hyppolite pour rompre avec sa petite amie. Au moment d’effectuer sa mission, Eric découvre que « sa victime » est Gaëlle : l’amour de sa vie qui l’a quitté du jour au lendemain sans explication.Évidemment, il ne lui dit pas qu’il a été engagé pour la quitter. Mais il est loin de se douter qu’Hyppolite a changé d’avis et surtout qu’il va les rejoindre… C’est le début d’un poker mentor explosif qui va nous mener de rebondissements en rebondissements et dont personne ne ressortira indemne. ..

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00

THEATRE LE RHONE ESPACE GIRODET 26500 Bourg Les Valence