Montélimar Septembre en OR Théâtre de Montélimar Montélimar, 25 septembre 2023, Montélimar. Septembre en OR Lundi 25 septembre, 18h00 Théâtre de Montélimar Nos super-héros seront à Montélimar, sur le parvis du Théâtre Émile Loubet, le lundi 25 septembre à partir de 18h, pour les illuminations du Théâtre en honneur de septembre en Or, le mois de sensibilisation aux cancers Pédiatriques. Théâtre de Montélimar place du Théâtre – 26200 Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cancer – pédiatrie – enfant- hôpital

