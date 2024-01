HARRISON KENNEDY – CROSSBORDER BLUES THEATRE DE MONTBELIARD Montbeliard, samedi 6 avril 2024.

CROSSBORDER BLUESDURÉE 1H15Quand trois musiciens d’exception se lancent dans une série d’explorations jubilatoires, en mariant le blues acoustique à leurs influences multiples, cela donne naissance à l’album CrossBorder Blues. Un bijou sonore qui transcende littéralement les frontières du genre. D’un côté, il y a Harrison Kennedy – descendant d’esclaves enfuis des plantations sudistes – avec sa guitare, son banjo, ses mandolines, ses cuillers et sa voix de soul-man. Après avoir collaboré avec Stevie Wonder ou George Harrison, le voici aux cotés de l’harmoniciste Jean-Jacques Milteau – deux Victoires de la Musique au compteur – et du violoncelliste Vincent Segal, explorateur musical passé par tous les territoires en compagnie de Sting, Cesaria Evora ou Ballaké Sissoko. Avec leur premier album, les trois complices sont remontés jusqu’aux sources d’un blues épuré, en évitant tous les bancs de nostalgie. En concert, ils réinventent, dans un dialogue de chaque instant, une musique authentique et émouvante qui, depuis ses origines, transpire la sueur, la colère et l’aspiration au bonheur.Un harmonica vibrant, un violoncelle ici palpitant, là poignant et partout des cordes sensibles, qu’elles soient vocales ou instrumentales. Midi LibreChant, guitare, banjo : Harrison Kennedy Harmonicas : Jean-Jacques Milteau / Violoncelle : Vincent Ségal

Tarif : 14.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:00

THEATRE DE MONTBELIARD RUE DE L’ECOLE FRANCAISE 25200 Montbeliard 25