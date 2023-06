Visite de l’hôtel de Ville et du Théâtre Théâtre de Montbéliard Montbéliard Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard Visite de l’hôtel de Ville et du Théâtre Théâtre de Montbéliard Montbéliard, 16 septembre 2023, Montbéliard. Visite de l’hôtel de Ville et du Théâtre 16 et 17 septembre Théâtre de Montbéliard Réservation au 03 81 91 53 83 ou par mail : m.boissenet@mascene.eu Partez à la découverte de ce bâtiment emblématique, de la salle des mariages au théâtre, en passant par le bureau du maire. Venez découvrir le magnifique théâtre à l’italienne de Montbéliard, son histoire singulière et son architecture. En compagnie des régisseurs de MA scène nationale, explorez les espaces habituellement cachés au public et découvrez les secrets des métiers du spectacle.

Visites par Madame le Maire, par une guide conférencière de Pays de Montbéliard Agglomération et par le personnel de MA scène nationale.

Théâtre de Montbéliard
Rue de l'École française, 25200 Montbéliard
Montbéliard 25200

Dates: 16 et 17 septembre 2023, 14:30-17:00

