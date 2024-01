Le temps des sardines – Klaire fait Grr Théâtre de Mayenne Mayenne, jeudi 18 janvier 2024.

Le temps des sardines – Klaire fait Grr Le temps des sardines est un spectacle à peu près musical dans lequel Klaire fait Grr interprète ses propres chansons sans les chanter, un micro à la main et une Odile Huleux au clavier. Jeudi 18 janvier, 20h30 Théâtre de Mayenne Famille 9€, réduit 12,5€, plein 14€

Le temps des sardines est un spectacle à peu près musical dans lequel Klaire fait Grr interprète ses propres chansons sans les chanter, un micro à la main et une Odile Huleux au clavier.

Klaire fait Grr cache des mots doux, caresse des mots durs et nous fait le cœur plein d’histoires d’amour, d’encombrants et de confitures.

Entre le pas-concert et le pas-seule-en-scène, cette forme poético-rigolote emprunte à la chanson réaliste, au stand-up et à la déclamade. À moins qu’on dise déclamation. Déclamerie ? Enfin bref, c’est chouette, venez.

Théâtre de Mayenne Pl. Juhel, 53100 Mayenne

