Théâtre de marionnettes pour enfants “Mano Dino” à Villers-Bocage Villers-Bocage, 5 octobre 2021, Villers-Bocage.

Théâtre de marionnettes pour enfants “Mano Dino” à Villers-Bocage 2021-10-05 – 2021-10-05 Rue Richard-Lenoir Centre Richard-Lenoir

Villers-Bocage Calvados Villers-Bocage

Pré-Bocage Intercom vous propose le spectacle de marionnettes pour les tout-petits “Mani Dino” par la compagnie Le Friiix Club.

Il s’agit de l’histoire d’un dinosaure, Mano Dino. Un tout petit disosaure, pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un coup de vent l’emporte loin de son jardin. Et voici que le tout petit dinosaure commence le plus grand de ses voyages…

Fable poétique autour du voyage et de la rencontre, Mano Dino est un spectacle sans parole. Incarné par la main du marionnettiste, Mano Dino entraine le jeune spectateur au coeur d’un petit jardin rempli de surprises. A travers cette création, et le choix de travailler à main nue, le Friiix Club tente de proposer un spectacle jeune public sans artifice et de revenir à l’humain comme véhicule d’émotions.

À partir de 1 an. Durée 25 min.

Représentations à 9h15, 10h30, 15h15 et 18h30.

Pré-Bocage Intercom vous propose le spectacle de marionnettes pour les tout-petits “Mani Dino” par la compagnie Le Friiix Club.

Il s’agit de l’histoire d’un dinosaure, Mano Dino. Un tout petit disosaure, pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un coup…

Pré-Bocage Intercom vous propose le spectacle de marionnettes pour les tout-petits “Mani Dino” par la compagnie Le Friiix Club.

Il s’agit de l’histoire d’un dinosaure, Mano Dino. Un tout petit disosaure, pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un coup de vent l’emporte loin de son jardin. Et voici que le tout petit dinosaure commence le plus grand de ses voyages…

Fable poétique autour du voyage et de la rencontre, Mano Dino est un spectacle sans parole. Incarné par la main du marionnettiste, Mano Dino entraine le jeune spectateur au coeur d’un petit jardin rempli de surprises. A travers cette création, et le choix de travailler à main nue, le Friiix Club tente de proposer un spectacle jeune public sans artifice et de revenir à l’humain comme véhicule d’émotions.

À partir de 1 an. Durée 25 min.

Représentations à 9h15, 10h30, 15h15 et 18h30.

dernière mise à jour : 2021-09-17 par