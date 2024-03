Théâtre de Marionnettes Place de la Victoire, montmorillon Montmorillon, samedi 6 avril 2024.

Théâtre de Marionnettes Proposé par le théâtre Guignol d’Aquitaine 6 – 11 avril Place de la Victoire, montmorillon Tout public, payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T14:00:00+02:00 – 2024-04-11T15:00:00+02:00

« Guignol et ses amis font leur show », un spectacle vivant, drôle, interactif et visuel. Les enfants iront à la rencontre de leurs héros favoris : Chase de la Pat’Patrouille ou encore Olaf et Elsa de la Reine des Neiges !

Place de la Victoire, montmorillon Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

enfants vienne