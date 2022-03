THÉÂTRE DE MARIONNETTES : PAS SI BÊÊTES Sarreguemines, 23 mars 2022, Sarreguemines.

2022-03-23 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-23 11:15:00 11:15:00

CIE LES ZANIMOS (STRASBOURG).

Interprétation : Céline Bernhard.

À voir en famille, dès 4 ans.

Il était une fois, un troupeau de moutons heureux, une bergère confiante, une prairie verdoyante… Les jours se succédaient immuables et sereins. Aussi, lorsque Brigitte la gironde disparut, personne ne se troubla. On ne pleura pas non plus la vieille Odile, ni même le mouton à trois pattes. Mais quand le flamboyant Cédric fut dévoré tout cru, il fallut se rendre à l’évidence : ils allaient tous y passer !

Comment réagir face à l’oppression quand on est un mouton ?

Pas si bêêtes est un spectacle de marionnettes et d’objets abordant les thèmes de la solidarité, de la différence et surtout de la force du collectif. Il est une libre interprétation de l’album jeunesse « L’agneau qui ne voulait pas être un mouton » de Didier Jean et Zad.

Sur réservation auprès de la Médiathèque.

chloe.staudt@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/

Cie les Zanimos

