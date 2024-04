Théâtre de marionnettes Ma grand-mère est une aventurière Espace Philippe Auguste Vernon, samedi 18 mai 2024.

Théâtre de marionnettes Ma grand-mère est une aventurière Espace Philippe Auguste Vernon Eure

On croit tous et toutes connaître sa grand-mère, Puis, un jour, à cause d’une roue voilée, on descend dans la cave et… dans un bric-à-brac de bandes magnétiques, caisses et carnets, on découvre qu’elle fut bien d’autres femmes.

Des chutes du Niagara au sommet des Andes, la roue d’une vie hardie s’emballe sous nos yeux pour une série d’épopées-souvenirs rocambolesques et inspirantes.

Et si nos grands-mères en chaises roulantes n’étaient pas les femmes sages que l’on imagine ? Et si les petites filles curieuses poursuivaient l’aventure ?

Entre spectacle de marionnettes et concert multi-instrumental, pop-up géant et praxinoscope, Racagnac présente des fantaisies visuelles, sonores et historiques, surtout les plus farfelues.

Un spectacle qui saura raviver le lien entre les générations.

DIRECTION DE PROJET ET SCÉNOGRAPHIE Isabelle Kennes

MARIONNETTES ET JEU Philippe Evens et Bernard Gahide

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 17:00:00

fin : 2024-05-18

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

