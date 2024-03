Théâtre de marionnettes Le P’tit Jacques – Saison 2024 Théâtre Le P’tit Jacques Lille, dimanche 14 avril 2024.

Théâtre de marionnettes Le P’tit Jacques – Saison 2024 Le Théâtre Le Ptit Jacques situé au cœur de la ville de Lille propose des spectacles de marionnettes interactifs pour enfants de 3 à 10 ans du 14 avril au 27 octobre 2024. 14 avril – 27 octobre Théâtre Le P’tit Jacques Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr et possibilité d’acheter sa place le jour du spectacle directement à l’accueil du théâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T16:00:00+02:00 – 2024-04-14T17:00:00+02:00

Fin : 2024-10-27T15:30:00+01:00 – 2024-10-27T16:30:00+01:00

Le Héros du Lieu, Jacques de Lille ou plus connu sous le nom du

« Ptit Jacques» fait partie de toutes les aventures.

Plus d’une trentaine de personnages, formant le village de Chèvreville, viennent tour à tour agrémenter les histoires du Ptit Jacques

Le théâtre est ouvert d’avril à Octobre.

En période scolaire :

Représentations tous les dimanches à 16h et tous les mercredis à 15h30

Pendant les vacances de pâques et juillet/ aout et toussaint:

Représentations tous les mercredis, jeudi et vendredi à 15h30 et tous les dimanches à 16h

Des séances spéciales centres de loisirs sont prévues à 14h (sur réservation uniquement)

Les écoles peuvent aussi réserver leur créneau en semaine (réservations et horaires sur demande)

Théâtre Le P’tit Jacques 1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 0320420995 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques [{« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680015345 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320420995 »}] LE P’TIT JACQUES

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre Ouverture des portes 20mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », située dans le prolongement de la rue Léon Jouhaux. Coordonnées GPS 50.637146,3.048146 M° République Beaux-Arts