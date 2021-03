Villeneuve-d'Ascq Ferme Petitprez Nord, Villeneuve-d'Ascq Annulé | Théâtre de marionnettes : « le livre des songes » Ferme Petitprez Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 13 mars 2021 la compagnie de marionnettes à fils La filoche présente son spectacle à 15h et à 17h à la ferme Petit Prez – Quanta.** Un marchand de sable, des songes et une aventure poétique, voilà ce qui attend Milo ! Deviendra-t-il le gardien du livre le plus surprenant de tous les temps : Le livre des Songes ? * Dès 2 ans. * Tarif unique : 6 €.

Théâtre La filoche

Ferme Petitprez
7 Chemin du grand marais 59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq Nord

2021-03-13T15:00:00 2021-03-13T16:00:00;2021-03-13T17:00:00 2021-03-13T18:00:00

